京都アニメーションは2日、八田英明社長が2月16日に亡くなったと発表しました。76歳でした。京都アニメーションによりますと、八田社長は1985年に会社を設立。その後、40年余りにわたって「よってたかって作る」を合言葉にアニメ制作に携わってきました。ファンからは「京アニ」と呼ばれ、その作品は世界をも魅了。日本アニメ界の宝とも呼ばれたクリエイターたちを育てました。京都に本拠地を構える京アニは、アニメ制作会社