スポーツ用品販売のアルペンは、3月5日からOn（オン）「Cloudmonster 3」を対象のスポーツデポ・アルペン173店舗、オンラインストアで、発売する。3月5日の発売に先駆け、Alpen TOKYO（スポーツデポ フラッグシップストア新宿店）において2月26日から先行発売を実施した。さらに「Cloudmonster 3」のスポーツデポ・アルペン限定カラーを3月5日にお披露目、発売する。また、発売を記念し、全国3ヵ所（東京・福岡・名古屋）で豪華ゲ