「FUMI（フミ）」イメージトンボ鉛筆は、海水から抽出したミネラル成分から生まれた三井化学の新規複合材「NAGORI（ナゴリ）」を、業界に先駆けて筆記具のボディ（胴軸）に採用したシャープペンシル「FUMI（フミ）」（商品名）を3月5日から全国の文具販売店、文具コーナーで順次発売する。触感が素焼きの陶器のようにさらさらで、手指の熱を溜めにくく、いつもさわやかな風合いを感じることができる最先端の複合材に触れるシャープ