◇強化試合韓国3─3阪神（2026年3月2日京セラD）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（27）が2日、京セラドームで行われた阪神との強化試合に「7番・二塁」で先発出場。3打数無安打3三振、1四球に終わり、悔しさをにじませた。初回、2点を先制しなおも2死二、三塁の好機で迎えた第1打席は阪神先発・才木の変化球に空振り三振。4回の第2打席は2番手・伊原の外角直球に手が出ず、見逃し三振に終わった。6回2死の第