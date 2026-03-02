「ＷＢＣ東京プールＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ強化試合、阪神３−３韓国代表」（２日、京セラドーム大阪）阪神の才木浩人投手は、韓国代表のイ・ジョンフに２安打をされ「レベルが違うなという印象が率直にある。今まで対戦してきた選手の中で、頭一つ抜けてる」と同学年メジャーリーガーとの対決を振り返った。初回は１死一塁の場面で１５１キロの直球を中前に運ばれた。三回も直球をはじき返され左前打。「絶