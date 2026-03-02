来年、関西広域9府県で開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」（27年5月14〜30日）のエントリー受け付けが2日にスタート。大阪市内で会見が開かれ、大会応援サポーターとしてNMB48の坂下真心（20）、中川朋香（20）が登壇した。坂下はグループ内でのアスリートとして有名。先日の大阪マラソンではゴール1キロ手前で脱水症状を起こして泣く泣くリタイア。救急搬送されて完走できなかった。「体調、もう大丈夫です