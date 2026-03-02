DeNAは2日、4月11日(土)〜4月12日(日)の広島戦の2試合を対象に、『B-PARTY 2026』を開催すると発表した。『B-PARTY 2026』では本拠地である横浜スタジアムをパーティ会場に見立てて、「みんなで騒いで踊って楽しもう!!」をイベントテーマに、来場者を迎える。各日の試合終了後には、グラウンド開放型イベント「AFTER GAME B-PARTY」を今年も開催。グラウンド内にサウンドシステムやDJステージを設置し、迫力あるサウンドを楽