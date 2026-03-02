月曜正午プレーボールの強化試合で3-3の引き分けワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の韓国代表と阪神による強化試合が2日、京セラドームで行われた。月曜日の正午プレーボールという異例の平日昼間開催となった一戦は、3-3の引き分けで終了した。日中にもかかわらずライトや一塁側のスタンドを多くの観客が埋め尽くした光景に、SNS上のファンからは驚きの声が上がっている。試合は初回、韓国代表が阪神の先発である才