人生のピークはいつか。探検家の角幡雄介さんは「私は人間の総合力が最大に高まるのが43歳であり頂点であると考える。その頂点に向けて、20代に築いた土台をもとに若さというつぎつぎになりゆく勢いの力で人生を切り開き、頂点にむけて駆けあがってゆく黄金期が30代である」という――。※本稿は、角幡唯介『43歳頂点論』（新潮新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／darrya※写真はイメージです - 写真＝iStock.co