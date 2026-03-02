バラエティ豊かな「ストロベリーアフタヌーンティー」が2026年も登場！「ヒルトン東京お台場」で毎年好評の「ストロベリーアフタヌーンティー」。2026年は、王道の味わいから遊び心あふれる一品まで、バリエーション豊富なラインナップが楽しめます。いちごヨーグルト、いちごとチョコレートムース、マスカルポーネと綿あめ いちごソースパリブレスト、いちご食べ比べ（カスタードクリームとシャンパンゼリー）、フルーツグラタン