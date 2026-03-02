BLACKPINKのロゼが、7年間にわたって“完璧な金髪”を維持してきた秘訣が明かされた。それと同時に、担当スタイリストへの特別な気遣いも伝えられ、話題となっている。【写真】下着？ロゼの自由過ぎるファッションYouTubeチャンネル「ウォーカーズハイ」には最近、BLACKPINKなど多くのアーティストのヘアを担当するチャチャ（チャ・ジョンヒョン）氏が出演した。チャチャ氏は「ロゼが金髪を維持してもう7年になる。2週間に1回、根