元新潟県知事で、元衆議院議員の米山隆一氏は2026年3月2日、自身のXアカウントで高市早苗首相を非難した。「野党も、むしろ与党こそ、適切に批判すべきです」米山氏は、2月28日にアメリカとイスラエルがイランに対する攻撃をしたにもかかわらず、3月8日に投開票が実施される石川県知事選挙の候補者・馳浩氏の応援演説に高市氏が駆けつけたことを受け、「高市総理がアメリカのイラン攻撃を知って尚、石川県知事の応援に行ったのは、