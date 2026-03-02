ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で韓国代表のマウンドを担うクァク・ビンが、本大会を前にした最終チェックで課題を残した。力強い速球を披露した一方で、要所を締めきれず不安も残した。【写真】「日本野球より韓国野球！」と話す日本人クァク・ビンは3月2日、京セラドームで行われた阪神タイガースとのWBC強化試合に先発登板し、2イニングを投げ、3安打1四球1奪三振で3点を失った。1回表に打線が先に2点を先取すると