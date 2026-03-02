総合優勝した鎌田千記理さん（高松市 小6） 全国No.1小学生プログラマーを決めるプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」の決勝が2月28日に行われ、中四国代表として出場した高松市の鎌田千記理さん（小6）が総合優勝に輝きました。 「Tech Kids Grand Prix 2025」は、子ども向けプログラミング教育事業を行う「CA Tech Kids」と「テレビ朝日」が共催していてます。8回目となる今大会には、過去最多の