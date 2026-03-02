明日3日(火)は広い範囲で雨が降り、気圧変化の影響度が大きいでしょう。影響を受けやすい方は、頭痛、首や肩の凝り、倦怠感などにご注意ください。明後日4日(木)以降はアップダウンを繰り返し、7日(土)も影響度が「大」の所が多いでしょう。明日3日(火)は広い範囲で気圧が下がり影響度「大」頭痛などに注意明日3日(火)は、前線を伴った低気圧が通過するため、広い範囲で雨が降るでしょう。朝の通勤、通学の時間帯は、太平洋沿岸