日本ハムは２日、エスコン内の「ｔｏｗｅｒｅｌｅｖｅｎｈｏｔｅｌ」に、１３室目となる新客室が加わったことを発表した。新客室は「ＣＲＡＦＴ」。北海道に根付くクラフト文化や精神（クラフトマンシップ）、自然由来の素材を使い一つ一つ丁寧に家具や道具を作り上げる職人の手仕事、球場内で醸造をするクラフトビールなど、さまざまなクラフトに敬意を表し、その要素を取り入れた、１室限定のコンセプトルームとしている