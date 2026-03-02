来年春に卒業を予定する学生らの就職活動が今月から解禁され、関東最大級の説明会が行われています。【映像】150社ほどが参加する説明会の様子主催した人材サービス大手のマイナビによりますと、新型コロナを経験したことで安定志向の学生が増え、特に中小企業で採用活動が難しくなってきているということです。給与面だけでなく、資格の取得支援や勤務形態など、長く安心して成長できる職場であることをアピールした採用活