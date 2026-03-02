井村屋株式会社の大人気アイスである、やわもちアイスのシリーズから新商品の”やわもちアイス ずんだもち味”が発売されます!本物の”ずんだもち”をイメージし、つるんとした食感のもちもちのおもちと枝豆の味わいと食感が楽しめる和スイーツアイスです。コンビニエンスストアでは3月2日(月)から、一般販売は3月16日(月)から季節限定で開始されます♪ “ずんだもち”の味と食感が楽しめる 価格：194円(税込)