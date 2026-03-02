２０１９年の2月に、ステージ4の口腔がん(舌がん)と診断されたことを公表し、舌の6割以上を切除し、再建手術。その後、同年４月には「食道がん」も判明し、手術で治療を行った、歌手の堀ちえみさんが自身のブログを更新。「人間ドック」を受診したことを報告しました。【写真を見る】【 堀ちえみ 】人間ドック受け「午後のエコーでは腰が痛くて仰向けになるまでに痛みが」「また身長が縮んでいた」「視力はかなり良くなって