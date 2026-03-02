豊田自動織機の株式を非公開化する計画を巡り、トヨタ自動車グループのトヨタ不動産などの陣営は2日、株式公開買い付け（TOB）価格を従来の1万8800円から2万600円に引き上げると発表した。期間は16日まで再延長する。これまでTOBに反対の立場を表明していた米投資ファンド「エリオット・インベストメント・マネジメント」との間で、エリオットがTOBに応募することで合意したことも明らかにした。価格の引き上げと延長はともに2