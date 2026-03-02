「ゆきゆきて、神軍」「全身小説家」で知られるドキュメンタリー映画監督の原一男氏（８０）が、慢性硬膜下血腫を患い、頭部にたまった血液を取り除く手術を受けたことが２日、明らかになった。関係者が、原氏の新作映画の製作費を募るクラウドファンティングサイト「ＭＯＴＩＯＮＧＡＬＬＥＲＹ」で報告した。同サイトでは、「先日、原一男監督の手術入院についてＸでお知らせいたしましたが、皆様にはご心配をおかけしてお