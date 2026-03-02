ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するエンゼルス菊池雄星投手（34）が、1日放送のTBS系「情熱大陸」（日曜後11・00）に出演し、オフの過ごし方について持論を語った。西武から19年にマリナーズへ移籍。今年でメジャー8年目を迎える。番組の密着映像では、昨年12月に故郷・岩手県の練習施設で合同自主トレする姿を紹介した。ナショナルズ小笠原慎之介投手、巨人・西舘勇陽投手とともに、最新鋭のマシンなどを