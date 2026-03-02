俳優の川崎麻世が3月1日に自身のアメブロを更新。63歳の誕生日を迎え、妻・花音さんや友人らから祝福された様子を明かした。【映像】川崎麻世、GACKT主催の恒例“テキーラ祭り”を公開この日、川崎は「今日は何の日か知ってますか？3/1今日はマヨネーズの日なんです」と切り出し「キューピー人形をコレクションしてた両親がキューピーマヨネーズにちなんで3/1生まれの俺を麻世と名付けたみたいですよ」と自身の名前の由来を説明