ロックバンド「マキシマムザホルモン」ドラマーのナヲ（50）が2日、Xを更新。自らの体験をもって“ダイエットあるある”を披露した。「7キロ痩せて10キロ太った草」と報告。「2キロ痩せるのはもはや至難の業だが、2キロ太るのはお茶の子さいさい」と続け、「趣味ダイエット特技リバウンドだったけど、これからは趣味食べることにして病気にならない程度に好きに生きますひゃっほー」とつづった。この投稿に「めっちゃわ