現在放送中のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）では、第八回「墨俣（すのまた）一夜城」が3月1日に放送に。戦国時代を代表する名軍師。斎藤龍興に仕えていたが、のちに黒田官兵衛と共に「両兵衛」として秀吉配下で活躍を…演じるのは菅田将暉さんその最後に流れた第九回「竹中半兵衛という男」の予告が話題になっています。＊以下第八回のネタバレを含みます。＜第八回の公式あらすじ＞小一郎(仲野太賀)ら