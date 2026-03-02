エリアのスポーツの結果です。バレーボール女子SVリーグの岡山シーガルズはおととい（28日）、きのう（1日）とホームでデンソーと対戦しました。 初戦（28日）はエース中本の活躍で第1セットを先取したものの、相手の高さに苦しみ1対3で敗れました。また、きのう（1日）も1対3で破れ、チームは9連敗となっています。 続いて卓球・Tリーグです。岡山リベッツはきの