愛知･小牧市の産業廃棄物処理場で火災 きょう午後、愛知県小牧市の産業廃棄物処理場で火災が発生しました。 【写真を見る】愛知･小牧市の産業廃棄物処理場で火災 トラックなどが燃える 消火活動続く 名古屋・栄の情報カメラからも、黒煙が上がっている状況が確認できます。 スクラップなどが置かれる産業廃棄物の処理場 きょう午後2時半ごろ、小牧市三ツ渕でトラックが燃える火事がありました。現場は、スクラップなどが置か