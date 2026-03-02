アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会「ニュージーランドオープン」は、日本ツアーと提携しており21人の日本勢も参戦。そこでアジアンツアーのシード権を持つ池村寛世が、日本勢最上位の3位タイに入った。今大会の池村は、ティショットを打つとクラブを4〜5本持って次打地点に向かう姿が印象的だった。【ショットキレキレ】気分はジャスティン・ローズ池村寛世の新スイングアマチュアゴルファーがセルフプレーの時に林に曲げ