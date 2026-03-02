堀琴音が自身のインスタグラムを更新。もともと堀は高いトップからクラブを一気に振り下ろす縦振りスイングで有名だ。しかし今回はその特徴をさらに強調した素振りを動画で投稿した。【動画】真似してみる？ 堀琴音の超個性的スイング「クラブ引きずりイメージ」「本当にこうやって振りたい」と記すと、トップから身体を2つに折るようにしてクラブヘッドをストンと地面まで落とすと、そのままクラブを引きずるように移動させていく