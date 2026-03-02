レジェンドと現役トッププレーヤーが共演を果たしました。佐藤製薬株式会社のユンケルで長年アンバサダーを務めるイチロー氏と新たにファミリーとなった山本由伸投手が歩み寄り固い握手を交わす新TV-CMが2日から公開。共演特別インタビューでは2人が互いを深くリスペクトしながらも、どこか穏やかな空気が流れていました。イチロー氏は山本投手について、「由伸は初々しいにもほどがある」「肌つやつやだし、いいわ〜」と笑顔でべ