記者会見に臨む国家安全保障最高評議会のラリジャニ事務局長＝2024年11月、レバノンのベイルート/Thaier Al-Sudani/Reuters（CNN）イランの安全保障政策を統括する国家安全保障最高評議会のラリジャニ事務局長は、X（旧ツイッター）への投稿で、イランは「米国とは交渉しない」と表明した。ラリジャニ氏はイランで最も影響力のある人物のひとり。イランが仲介者を通じて米国に接触し、協議再開を求めたとの報道に応じる形で発言し