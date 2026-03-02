中東情勢が緊迫化する中、国内の金の価格が急騰しています。国内価格の指標となる田中貴金属工業の金の店頭小売価格は、2日午前9時半時点で、1グラムあたり2万9865円となりました。先週末に比べ、1100円以上の上昇で、2026年1月につけた最高値に迫る水準です。金融市場でリスクを回避しようという動きが強まる中、安全資産とされる金に投資マネーが集まる形となっています。市場関係者からは、「事態の収束が見通しづらい中、金を