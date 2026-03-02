フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国BLドラマ『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』を3月5日18時から独占配信する。『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』『めぐり逢うぼくら Always Meet Again』は、『フェンスの外はハッピーエンド』『何か間違っている Something's Not Right』などを生み出してきた、BL専門コンテンツブランド「idol romance」によるオリジナルドラマ。『天気予報のような恋愛〜A Breeze of Love