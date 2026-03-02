しゅふJOB総研は2026年2月25日、ミッドライフクライシスをテーマにした調査結果を発表した。調査期間は2026年1月17日〜31日、調査対象はビースタイル スマートキャリア登録者および求人サイト「しゅふJOB」登録者のうち、家周りの仕事を主に自分が担当、または同居家族と概ね平等に担当している人。調査方法はインターネットリサーチ無記名式、有効回答数は552名。○ミッドライフクライシスの認知についてミッドライフクライシスの