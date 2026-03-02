ハルメクホールディングスは2026年2月25日、全国のハルトモの50〜79歳女性を対象とした「健康に関する意識・実態調査」の結果を発表した。調査期間は2025年9月9日〜12日、有効回答数は467名。調査方法はWEBアンケート。調査主体はハルメク･エイジマーケティング ハルメク 生きかた上手研究所。○健康予防意識は3年で上昇傾向健康予防で気をつけていること日頃の健康予防で気をつけていることを聞くと、「運動不足になりにくい生活