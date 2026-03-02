フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。あなたの毎日にキラッと光る楽しみや、情報をプラスオンするコーナー「Blue Ocean+」2月24日（火）の放送では、長唄三味線演奏家・吉住流七代目家元の吉住小三郎(よしずみ・こさぶろう)さんをゲストにお迎えして、東京都の文化事業「江戸東京伝統芸能祭」のプログラム「第55回 邦楽演奏会」に