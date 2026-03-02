GENRE BNDRとコラボしたカートリッジ「GENRE BNDR MODEL」 JICOは、DJカルチャーに特化したブランド・GENRE BNDRとコラボしたカートリッジ「GENRE BNDR MODEL」を数量限定で発売する。デザイン違いの全4種で、価格は各21,450円。チップ材質は天然無垢ルビーで丸針。針圧は3.5～4.5g。 さらに、C-REVOブランドから販売中のN44モデルのDJ向けレコード針「SKRATCH 101」の仕様を変更し、