２月２８日、敦煌市の飛天公園で披露された「打鉄花」。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）【新華社敦煌3月2日】元宵節（旧暦1月15日）を前に、中国甘粛省敦煌市の飛天公園でにぎやかな民俗イベントが行われた。溶かした鉄を空に向けて振りまく「打鉄花」などが披露され、お祝いムードを盛り上げた。２月２８日、敦煌市の飛天公園で披露された「打鉄花」。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）２月２８日、敦煌市の飛天公園で「打鉄花」の準