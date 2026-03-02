スペースXは日本時間2026年3月1〜2日にかけて、カリフォルニア州とフロリダ州の2拠点から「ファルコン9（Falcon 9）」ロケットを相次いで打ち上げ、スターリンク（Starlink）衛星合計54機を所定の軌道へ投入しました。いずれも第1段ブースターの海上回収に成功しています。スターリンク（Starlink）とは？4万機以上の衛星計画、天体観測への影響を解説打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：Falcon 9（Starlink G