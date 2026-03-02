水戸市のアパートで昨年12月、住人の女性ネイリストが殺害された事件で、茨城県警は2日、女性の車に紛失防止タグを取り付け、自宅周辺をうろついたとして、ストーカー規制法違反の疑いで、元交際相手の男（28）を再逮捕した。