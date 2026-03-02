ロックバンド「KANA-BOON」が2日、公式サイトを更新。5日に開催する宮崎公演よりツアーを再開すると発表した。バンドは2月20日ボーカル・ギターの谷口鮪とドラムス・関優梨子に発熱などの症状が見られたため熊本公演の中止を当日発表。また、22日に予定していた奈良公演についても、谷口がインフルエンザB型に感染したとして開催を見合わせていた。同サイトで「インフルエンザB型の診断を受け、医療機関の指示のもと療養を続け