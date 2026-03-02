バーガーキングは、2026年3月2日から6日までの各日14時以降限定で、対象5種のワッパーセットが300円引きになる「春のワッパー祭り」を開催しています。リニューアル商品も対象に直火焼き100％ビーフパティを使用した「ワッパー」に、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いたセットを、通常価格から300円引きで購入できるクーポンが公式アプリから配信されます。対象となるワッパーセット5種と価格は以下の通り。・ワッパー チ