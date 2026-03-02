2026年2月28日、全国No.1小学生プログラマーを決めるプログラミングコンテスト「Tech Kids Grand Prix 2025」の本選決勝プレゼンテーションが開催され、各種受賞者が発表された。「Tech Kids Grand Prix」は、これからの時代を担っていくすべての小学生に向けた国内最大のプログラミングコンテスト。『21世紀を創るのは、君たちだ。』をスローガンに掲げ、2018年より毎年開催している。「VISION」（掲げる夢や実現したい世界観）、