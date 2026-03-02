3月1日、全国各地で『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦の第22節が開催され、熱戦が繰り広げられた。 西地区首位に君臨する神戸ストークスはホームGLION ARENA KOBEで東地区3位の横浜エクセレンスと対戦した。神戸は序盤にリードを奪うと試合を優位に進める。しかし最終クォーターに入ると横浜EXの猛追を受け、試合終了間際に現在B2得点王のトレイ・ボ