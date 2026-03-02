オクラホマシティ・サンダーは、3月2日（現地時間1日、日付は以下同）に敵地アメリカン・エアラインズ・センターでダラス・マーベリックスを100－87で下し、直近9戦を7勝2敗とした。 この勝利で、昨シーズンの王者はウェスタン・カンファレンス1位の47勝15敗とし、2位のサンアントニオ・スパーズ（43勝17敗）とのゲーム差を3.0とした。 サンダーにとって大きいのは、