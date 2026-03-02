Thee Sacred Soulsが、5月にビルボードライブ3会場にて開催する来日公演の追加公演を発表した。 （関連：玉置浩二、藤井フミヤ、浅井健一、福山雅治……独自路線を突き進むミュージシャンたちの飽くなき挑戦） 追加公演は、5月22日にビルボードライブ東京にて開催。チケットは、3月5日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月12日より一般販売が開始となる。 （文＝リアルサウンド編集部）