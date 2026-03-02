2026年に誕生30周年を迎えたポケモンと、同じく30周年を迎えるYahoo! JAPANによる、記念イヤーを祝した大規模コラボ企画がスタートしている。今回のコラボはYahoo! JAPANだけでなく、LINEとも連動。アプリきせかえや限定アイコン、検索演出など、幅広い世代が楽しめる仕掛けが登場する。●ポケモン最新情報をまとめて見られる「ポケモンタブ」Yahoo! JAPANアプリには、ポケモン30周年に関するニュースをまとめてチェックできる