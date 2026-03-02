スーパーレジェンドは、衰えを知らないようだ。現地３月１日に開催されたメジャーリーグサッカー（MLS）第２節で、リオネル・メッシを擁するインテル・マイアミは、オーランド・シティとアウェーで対戦。４−２で逆転勝利を飾った。この一戦に先発出場したメッシが、圧巻の活躍を見せた。まずは１−２で迎えた57分、ペナルティアークでボールを拾うと左足を一閃し、同点弾を奪う。 さらに３−２で迎えた90分、ペナル