2日15時現在の日経平均株価は前週末比1052.61円（-1.79％）安の5万7797.66円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は283、値下がりは1284、変わらずは23と、値下がり銘柄の割合が80％を超えている。 日経平均マイナス寄与度は295.48円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が113.11円、東エレク が77.21円、ＴＤＫ が56.15円、ＳＢＧ が38.51円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日経平