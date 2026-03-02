2026年3月1日、韓国メディア・YTNは、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領はソウルで行われた「3・1節」（3・1独立運動記念日）記念式典に出席し、日韓関係の未来志向的な発展と、北朝鮮に対する対話再開を呼び掛けたと報じた。記事によると、李大統領は演説で、日韓関係について「過去の歴史を直視しつつも、現在の課題を共に解決し、共に未来に向かって歩んでいけるよう最善を尽くす」と強調。国交正常化から60年が経過したこ